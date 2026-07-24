No hay quien crea a Zapatero

El ex presidente del Gobierno rompe su silencio de dos meses en la tele amiga y se presenta como víctima de una conspiración. No sorprende, también Pedro Sánchez lleva años presentándose como víctima de una conspiración universal.

Rodríguez Zapatero asegura que no miente. Es difícil creerle: su referente, Sánchez, miente más que habla; no hace falta recordar ejemplos, son tantos que no hay espacio para darles cabida. Zapatero, más que víctima de una conspiración, es una más de las víctimas de Pedro Sánchez, porque fue quien marcó el camino a seguir; la mentira es la mejor fórmula para quitarse muertos de encima, para salvarse de las acusaciones de corrupción. de presunta corrupción.

Grabó un video en el que proclamó su inocencia y aseguró que en diez días daría las explicaciones oportunas. Ni siquiera cumplió con esa promesa: han pasado más de 60 días y en la televisión amiga no dio ni una sola explicación, ni una

Zapatero no conoce a nadie, no habló con nadie, no se entrevistó con nadie. No se movió para que el gobierno rescatara a Plus Ultra. El ex presidente, cuando fue pillado en falta con unas valiosísimas joyas en su caja fuerte, grabó un video en el que proclamó su inocencia y aseguró que en diez días daría las explicaciones oportunas. Ni siquiera cumplió con esa promesa: han pasado más de 60 días y en la televisión amiga no dio ni una sola explicación, ni una. Las joyas eran “regalo de cortesía” -de riquísimos y generosísimos amigos, habría que decir-, no da por buena la tasación de una de las casas más prestigiosas de España y del Instituto de Gemología, y anuncia una nueva tasación que entregará al juez, así como pruebas de que no ha cometido ninguna ilegalidad.

Habrá que esperar a esas supuestas pruebas, porque no casa con situación procesal: está imputado por un juez de reconocida solvencia, e imputadas sus hijas y su secretaria. Además la UCO y la UDEF han grabado conversaciones telefónicas con algunos de sus colaboradores más cercanos, tienen notas, agendas y un largo etcétera de informaciones que llevan meses publicando distintos medios de comunicación. Resulta difícil pensar que el ex presidente está limpio como una patena y jamás ha cometido una ilegalidad. Si fuera así ¿por qué no presenta las pruebas que demuestran su inocencia en lugar de buscar la nulidad de su causa judicial?

No ha hablado nunca con nadie, no ha gestionado operaciones, no ha acordado nada con miembros del gobierno ni cargos de la SEPI. Los responsables máximos de Plus Ultra han declarado ante un juez que concertaron y pagaron a Zapatero a cambio luz verde para un rescate que no cumplía con los obligados requisitos.

En España, para vergüenza de los españoles, se han dado casos importantes de corrupción. Pero jamás un imputado ha negado hechos incuestionables. Está en su derecho de defenderse como considere apropiado y aconseje su abogado, pero el victimismo es mala fórmula cuando es tanta la desfachatez en el escenario de corrupción en el que se mueven destacados personajes del sanchismo. Esa insistencia en la inocencia se puede convertir en ira. Qué más quisiéramos los españoles que no suportar la cruz de contar con gobernantes o ex gobernantes corruptos… pero los hechos son tozudos.