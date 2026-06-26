PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 26 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Cruz Roja organiza una gala benéfica en el Auditorio de O Carballiño con la participación de destacados grupos y artistas locales. El espectáculo contará con las actuaciones de Carballiño en Danza, la Banda de Gaitas do Irixo, el Coral do Casino, un cuarteto de cuerda y la compañía de teatro Tiruleque, entre otros. La recaudación y el importe del sorteo solidario se destinarán íntegramente a proyectos de la entidad.
A Fundación Vicente Risco acolle a conferencia “Do pensamento de Vicente Risco á neurociencia: entender o cerebro e a identidade”, impartida pola doutora Sonia Villapol. A investigadora, especializada en neurodexeneración e lesións cerebrais, abordará os vínculos entre humanismo, identidade e ciencia a partir dunha perspectiva divulgativa e interdisciplinar.
Verín celebra unha nova edición da Foliada Seisporito coa proposta “As pegadas do baile”, un percorrido pola tradición musical e coreográfica galega que levará actividades a diferentes espazos da vila. A programación inclúe unha andaina coreográfica, obradoiros e actuacións abertas ao público para achegar o baile tradicional a todas as xeracións.
O Liceo de Ourense acolle a presentación de “Poetas do Ribeiro”, unha publicación coordinada por Bieito Ledo que reúne textos de destacados autores vinculados á comarca. O volume inclúe obras de escritores como Montero, Carlos Abeledo, María do Carme Fernández, Armando González López ou Pura Rodríguez, entre outros.
O Museo do Viño de Galicia organiza unha nova sesión do ciclo “O patrimonio do viño. Ruta polos adegueiros de Valdeorras”. A actividade contará coa participación do investigador José Fernández Guerra e do sumiller Daniel Marín, que afondarán na historia e singularidade dos viños da comarca valdeorresa.
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