TERREMOTO
Teléfonos de ayuda ante la tragedia de Venezuela

Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 26 de junio?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este viernes, 26 de junio

Gala Benéfica de Cruz Roja
Gala Benéfica de Cruz Roja | La Región

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Gala solidaria de Cruz Roja con talentos locales de O Carballiño

  • Hoy, viernes 26 de junio
  • O Carballiño / Auditorio
  • A las 20:00 horas / 6 euros

Cruz Roja organiza una gala benéfica en el Auditorio de O Carballiño con la participación de destacados grupos y artistas locales. El espectáculo contará con las actuaciones de Carballiño en Danza, la Banda de Gaitas do Irixo, el Coral do Casino, un cuarteto de cuerda y la compañía de teatro Tiruleque, entre otros. La recaudación y el importe del sorteo solidario se destinarán íntegramente a proyectos de la entidad.

Entre o pensamento de Risco e a neurociencia

  • Hoxe, venres 26 de xuño
  • Allariz / Fundación Vicente Risco
  • Ás 20:00 horas / Entrada libre

A Fundación Vicente Risco acolle a conferencia “Do pensamento de Vicente Risco á neurociencia: entender o cerebro e a identidade”, impartida pola doutora Sonia Villapol. A investigadora, especializada en neurodexeneración e lesións cerebrais, abordará os vínculos entre humanismo, identidade e ciencia a partir dunha perspectiva divulgativa e interdisciplinar.

Verín percorre “As pegadas do baile” na celebración da Foliada Seisporito

  • Hoxe, venres 26 de xuño
  • Verín / Varios lugares
  • Todo o día / Entrada libre

Verín celebra unha nova edición da Foliada Seisporito coa proposta “As pegadas do baile”, un percorrido pola tradición musical e coreográfica galega que levará actividades a diferentes espazos da vila. A programación inclúe unha andaina coreográfica, obradoiros e actuacións abertas ao público para achegar o baile tradicional a todas as xeracións.

Un libro recolle a obra dos principais poetas do Ribeiro

  • Hoxe, venres 26 de xuño
  • Ourense / Liceo
  • Ás 19:30 horas / Entrada libre

O Liceo de Ourense acolle a presentación de “Poetas do Ribeiro”, unha publicación coordinada por Bieito Ledo que reúne textos de destacados autores vinculados á comarca. O volume inclúe obras de escritores como Montero, Carlos Abeledo, María do Carme Fernández, Armando González López ou Pura Rodríguez, entre outros.

O Museo do Viño dá un paseo polos viños de Valdeorras

  • Hoxe, venres 26 de xuño
  • Ribadavia / Museo do Viño
  • Ás 19:30 horas / Entrada libre

O Museo do Viño de Galicia organiza unha nova sesión do ciclo “O patrimonio do viño. Ruta polos adegueiros de Valdeorras”. A actividade contará coa participación do investigador José Fernández Guerra e do sumiller Daniel Marín, que afondarán na historia e singularidade dos viños da comarca valdeorresa.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats