Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Tres referentes de la música actual suenan en el ciclo Voces Femeninas

Viernes 27 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Desde 13 euros

Nueva edición del festival Voces Femeninas, que en esta ocasión recibe en Ourense a la cantautora y multiinstrumentista Grace Elizabeth Harvey, una de las voces más singulares, delicadas y evocadoras de la nueva escena indie-folk británica; el grupo De Fem (en la foto), surgidos de la confluencia entre la voz y las composiciones líricas de Celia Posada y la trayectoria musical de Miguel Ruiz y Antonio Tamargo, y la artista valenciana Twin, con una propuesta que se adentra en el territorio del pop sin renunciar a texturas y sonoridades densas y oscuras, haciendo un guiño explícito a la cultura club.

El ciclo Voces Femeninas nació en 2008 como un espacio en el que dar cabida a grandes intérpretes y compositoras de todo el mundo. Por él han pasado más de 40 artistas de renombre internacional como Sharon Van Etten, Basia Bulat o Soleá Morente. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Ribadavia inaugura la Navidad con artesanía, “saberes y sabores”

Del 5 al 8 de diciembre

Ribadavia / Casco Histórico

Artesanía de Galicia organiza un año más el evento “Artesanía saber e sabor”, una feria de venta al público los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas. El mercado, ubicado en la iglesia de A Magdalena, contará con diez puestos destinados a expositores de productos artesanos. De forma paralela, vecinos y visitantes podrán disfrutar en las calles del casco histórico de puestos de Artesanía Alimentaria, talleres y otras propuestas culturales variadas.

Ourense celebra con una gala su lucha contra el cáncer

Sábado 28 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:30 horas

Desde 10 euros

La Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense organiza la XI Gala contra el cáncer de Ourense, organizada por la Asociación Cultural As Canellas. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Mabel Lozano, entre las voces de hoy en el Ourense Black

Hoy, viernes 27 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Varios horarios

Entrada libre

Segunda jornada del Ourense Black, el ciclo de novela negra. Hoy habrá charlas con Mabel Lozano y Reyes Vargas a las 17,30 horas, y con Luis García-Rey a las 18,39 horas.

La exposición de ilustraciones de Mingote se despide de Xinzo de Limia

Hasta el 28 de noviembre

Xinzo de Limia / Casa da Cultura

De 9:00 a 14:30 horas

Entrada libre

La exposición “Arte & humor. El ingenio de Antonio Mingote” invita a descubrir la mirada lúcida y mordaz de uno de los grandes maestros del humor gráfico español. A través de sus dibujos, viñetas y reflexiones visuales, Mingote retrata con ironía y elegancia la sociedad de su tiempo. Esta exposición se enmarca en “Cultura por alimentos” de Afundacion.