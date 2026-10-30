Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 30 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La literatura en torno al Samaín protagoniza el Encuentro Literario

Viernes 30 y sábado 31 de octubre

O Carballiño / Varios lugares

Entrada libre

El Encuentro Literario de Ourense (ELO) amplía su programación por primera vez a dos días y reunirá a más de 50 participantes en Carballiño en su novena edición, que combinará literatura, divulgación, humor y propuestas vinculadas al Samaín. La jornada de hoy reunirá a escritores y lectores en la Plaza Mayor, de 17:30 a 21:30 horas. Esta actividad permitirá acercar el evento a las calles y fomentar el contacto directo con los participantes. Caída la noche, se celebrará una hoguera popular con su tradicional ritual, abierta tanto a los asistentes del ELO como a vecinos y visitantes.

El sábado, el programa se trasladará al Auditorio con una doble sesión de mañana y tarde que acogerá presentaciones literarias, mesas redondas con voces de diferentes ámbitos del mundo del libro, desde la escritura y la creación de contenidos en redes sociales hasta los pódcast.

"As covas de Valdeorras", un viaje por la cultura del vino

Viernes 30 de octubre

Vilamartín de Valdeorras / Centro Cultural Santa Lucía

A las 19:30 horas

Entrada libre

Bodega en una cueva de Seadur, en Larouco. | La Región

Presentación del libro "As covas de Valdeorras. Unha viaxe subterránea pola arquitectura e a cultura do viño", de Carina Rodríguez y Cristina de la Torre, una investigación exhaustiva sobre la arquitectura, la historia y la cultura del vino en la comarca de Valdeorras. En él se profundiza en las bodegas subterráneas tradicionales, analizando su tipología constructiva, su importancia etnográfica y su papel fundamental en la identidad de la zona.

La historia de un miliciano gallego en el exilio francés

Viernes 30 de octubre

Celanova / Fundación Curros Enríquez

A las 19:30 horas

Entrada libre

El mes de octubre finaliza en la Casa dos Poetas con la presentación del libro de Juan Galán "Rotspanier, un miliciano galego no exilio francés 1939-1946". Estará acompañado por Xoán Carlos Domínguez Alberte.

Conversación y brindis por la riqueza vitivinícola de Galicia

Viernes 30 de octubre

Ribadavia / Museo del Vino

A las 19:00 horas

Entrada libre

Conversación con cata de vinos gallegos junto a Juanjo Figueroa Treus, presidente de la Asociación Galega de Sumilleres. Un encuentro para descubrir los vinos de nuestra tierra y brindar por la riqueza vitivinícola de Galicia.

Concierto de Alondra Bentley y su fusión de folk-pop y letras evocadoras

Viernes 30 de octubre

Ourense / Café Torgal

A las 20:00 horas

Desde 16 euros

Concierto de Alondra Bentley con una propuesta que transita entre el folk, el pop y el indie a través de un repertorio de canciones que combina melodías delicadas con un tono íntimo y cercano y letras evocadoras que reflejan influencias como Nick Drake o Joni Mitchell, pero con una identidad propia. Sus trabajos discográficos son un ejemplo de versatilidad y riqueza sonora. Entradas en dice.com.

Amparanoia repasa su carrera musical

Viernes 30 de octubre

Ourense / Café Auriense

A las 20:30 horas

Desde 12 euros

Concierto de Amparo Sánchez, la artista granadina pionera de la fusión y las músicas mestizas bajo la firma Amparanoia, que combinará grandes éxitos y nuevos temas. Entradas en mutick.com.

"A serie Clopen", un espectáculo que reflexiona sobre los retos de la juventud

Viernes 30 de octubre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Desde 8 euros

El Centro Dramático Galego presenta "A serie Clopen", un espectáculo con acrobacias, danza y clown que reflexiona, en tono de humor, sobre los retos de la juventud. Entradas en ataquilla.com.

Touriñán presenta "Moi animal", un monólogo sobre las contradicciones humanas

Viernes 30 de octubre

Ourense / Auditorio

A las 20:30 y 23:00 horas

Desde 19 euros

"Moi animal", monólogo de Touriñán sobre animales que, en realidad, habla de los humanos, realizando un viaje cómico a través de las contradicciones de nuestra especie. Entradas en ataquilla.com.