Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes, 6 de febrero?

O Día dos Medios en Galego lembra ó Tío Marcos d’a Portela

A Asociación de Medios en Galego celebra hoxe e mañá unha nova edición do Día dos Medios en Galego, unha convocatoria especialmente simbólica ao coincidir co 150 aniversario de O Tío Marcos d’a Portela, primeira publicación periódica integramente en lingua galega e referente fundacional do xornalismo galego. A programación deste ano combina reflexión profesional, memoria histórica e celebración colectiva.

A xornada de hoxe iniciarase cunha mesa coloquio sobre desinformación e transformación dixital, coa participación de profesionais e representantes de entidades galegas, catalás e vascas de referencia, e concluirá cun encontro profesional. Xa pola noite, a partir das 21,00 horas, haberá unha foliada aberta na Praza de San Martiño. Mañá continuará a programación cun roteiro polo Ourense de Valentín Lamas Carvajal.

ONDE: LICEO DE OURENSE

CANDO: ÁS 18,00 HORAS

PRESENTACIÓN

Ourense / “O Entroido no Xurés”

Presentación del libro “O Eentroido: Na reserva da biosfera Transfronteiriza Gêrés-Xurés”, enmarcado dentro del proyecto europeo Interreg VI España-Portugal, para promover el papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo del territorio y poner en valor sus tradiciones compartidas.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 11,00 HORAS

TEATRO

O Barco / “Os fabulosos Cleaners”

Espectáculo de teatro de Malasombra, un número de pompas de jabón para todos los públicos, una experiencia visual extraordinaria para toda la familia en el que dos limpiadoras descubren las múltiples posibilidades de sus herramientas de trabajo.

DÓNDE: TEATRO LAURO OLMO

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

AUDIOVISUAL

Ourense / “O camiño de Cova Eirós”

Estreno del documental de Xose González Varela, una aproximación inédita a la arqueología gallega, fruto de más de diez años de seguimiento de esta excavación en Triacastela, el yacimiento más importante del Paleolítico gallego. Tras la proyección, habrá un coloquio con Arturo de Lombera, codirector de la excavación.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Pablo López

Con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y las nuevas obras de su esperado álbum, López se embarcará en una gira acompañado de su banda y una cuidadosa puesta en escena. Coincide con la salida de su nuevo single homónimo, “El Niño del espacio”.

DÓNDE: AUDITORIO

CUÁNDO: A LAS 21,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / The Secret Society

Cuatro años después de trasladarse a Hamburgo, The Secret Society presentan su quinto disco, “Canciones de amor y rabia”, compuesto y grabado por Pepo M. en su casa del barrio de Barmbek, al noreste de la ciudad alemana recogiendo todos los cambios personales de los últimos años, que han provocado un cambio de estructura.

DÓNDE: CAFÉ & POP TORGAL

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Real Filharmonía de Galicia

Concierto iluminado por un Mozart de tan sólo 22 años que en 1778 vive un año trágico, cuando su madre muere en París mientras lo acompañaba. El Concierto para flauta núm. 1 se eleva por encima de la adversidad, contradiciendo la idea de que sentía aversión por este instrumento de viento.