Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 6 de marzo?

Los planes de hoy en la provencia de Ourense, en la agenda de La Región.

Ourense acoge el Campeonato del Mundo de Atletismo Virtus

Ourense acoge el Campeonato del Mundo de Atletismo en Short Track Virtus Ourense 2026, un evento internacional de referencia para deportistas con discapacidad intelectual, que se desarrollará en la pista cubierta de atletismo de Expourense durante todo el fin de semana. Esta cita, organizada por la Federación Española de Deportes con Discapacidad Intelectual (FEDDI) miembro del grupo Virtus en España, será un acontecimiento deportivo que, además de promocionar la inclusión a través del deporte, supondrá un impacto social, económico y territorial en la ciudad, situándola en el mapa global del atletismo y mostrando un compromiso real con la inclusión. Los deportistas que participarán en esta cita ya demostraron su nivel competitivo en los Virtus Global Games, donde España alcanzó 47 medallas.

DÓNDE: EXPOURENSE

CUÁNDO: HASTA EL DOMINGO

COMERCIO

O Carballiño / Feira do Stock

Nueva edición de la Feira do Stock, una de las citas comerciales más esperadas del calendario local tanto por el público como por los comerciantes. Hasta el domingo, 16 establecimientos de la localidad sacarán sus productos a la calle con grandes descuentos y oportunidades únicas con stock limitado.

DÓNDE: PLAZA MAYOR

CUÁNDO: A LAS 17,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Orquesta Xove Ourensanía

Concierto organizado por la Diputación Provincial con motivo del Día de las ONG como una herramienta para reivindicar que el bienestar y la igualdad son una construcción colectiva. Estará a cargo de la Orquesta Xove Ourensanía, bajo la dirección de María Mendoza, que rendirá homenaje a la labor de los voluntarios.

DÓNDE: TEATRO PRINCIPAL

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / “Carvalhoski”

El artista “portugalego” Juan Carballo presenta “Carvalhoski”, un libro que recoge la gira que realizó para celebrar su XX aniversario artístico. El espectáculo se aleja de una lectura convencional para convertirse en una propuesta escénica próxima al monólogo, a medio camino entre la performance y el recitado dramatizado.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

CINE

Verín / “Hamnet”

Historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la tragedia familiar que irrumpe en su vida. Una historia con el telón de fondo de la creación de una de las obras más conocidas e importantes de Shakespeare, “Hamlet”. Una película aclamada por la crítica y ganadora de varios premios.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

CONCIERTO

Ourense / The Secret Society

La banda liderada por Pepo Márquez llega acompañada por Tuya para desplegar su directo de folk eléctrico y rock contenido, con letras atravesadas por lo cotidiano, la emoción y la tensión del presente, en una gira centrada en sus nuevas canciones. Entradas a la venta.

DÓNDE: CAFÉ & POP TORGAL

CUÁNDO: A LAS 21,00 HORAS

TEATRO

O Barco / “As desterradas”

En el siglo XVI, una pequeña comunidad de monjas a orillas del Miño se ve amenazada por la avaricia de la jerarquía eclesiástica. Los señores de la Iglesia, para acabar con la resistencia de las monjas, no dudan en difamarlas y amenazarlas por todos los medios, desde el tribunal de la Inquisición hasta la violencia de las mesnadas señoriales. Dirigida por Quico Cadaval.