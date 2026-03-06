Directo | Pleno ordinario del Concello de Ourense del 6 de marzo

El Pleno ordinario del Concello de Ourense del 6 de marzo de 2026 abordará la aprobación de las actas de tres sesiones anteriores, la toma de conocimiento de las resoluciones dictadas desde el último pleno (entre ellas un decreto de delegación de competencias de la Alcaldía) y el informe de Tesorería sobre el período medio de pago de enero de 2026. En la parte resolutiva se debatirá la aprobación inicial de una modificación puntual del PXOU de 1986 para destinar dos parcelas a equipamiento sanitario-asistencial.

También varias mociones: una del Grupo Socialista sobre memoria y reconocimiento de las mujeres en Ourense y otra para impulsar un plan de control y mantenimiento de infraestructuras viarias; una del BNG sobre cambios en el impuesto de bienes inmuebles y la regulación de viviendas desocupadas; y una del Partido Popular para combatir la soledad no deseada en personas mayores. El orden del día incluye también una declaración institucional por el Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026, posibles asuntos urgentes y la parte de control con ruegos y preguntas, entre ellas cuestiones del BNG sobre el Servicio de Ayuda en el Hogar y la falta de profesorado en la escuela de música.

Orden del día

1.- Aprobación de las siguientes actas:

Sesión extraordinaria urgente del día 29 de enero de 2026

Sesión extraordinaria urgente del día 31 de enero de 2026

Sesión ordinaria del día 6 de febrero de 2026

2.- Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas desde la fecha de celebración del último Pleno y, en especial, de los siguientes decretos:

Decreto núm. 864, de 05/02/2026, sobre delegación de competencias de la Alcaldía en los concejales y en la Junta de Gobierno Local (XII).

3.- Toma de conocimiento del informe de Tesorería sobre el período medio de pago correspondiente al mes de enero de 2026. (Exp. 2026006867)

4.- Parte resolutiva

4.1 Modificación puntual del PXOU de 1986 para el cambio de uso a equipamiento sanitario-asistencial de dos parcelas en la zona 1 del SU-50. Aprobación inicial. (Exp. 2025049476)

4.2 Moción del Grupo Municipal Socialista por un Ourense en femenino: “Ourense con las mujeres: memoria, respeto y futuro”.

4.3 Moción del Grupo Municipal Socialista para la puesta en marcha de un plan integral de control, mantenimiento y reforma de las infraestructuras viarias a raíz de lo ocurrido en la calle Peña Trevinca.

4.4 Moción del Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego relativa a la modificación de la ordenanza fiscal nº 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, y a la regulación del procedimiento de declaración de vivienda desocupada.

4.5 Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para luchar contra la soledad no deseada en personas mayores de Ourense.

5.- Declaración institucional: Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026.

6.- Asuntos de urgencia

7.- Parte de información, impulso y control

7.1 Ruegos

7.2 Preguntas por escrito presentadas por el portavoz del Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego:

Ante los continuos y reiterados incumplimientos por parte de la empresa concesionaria del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) a la hora de dar de alta a los usuarios:

1.1. ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno local para que las personas dependientes reciban el servicio al que tienen derecho dentro de los plazos establecidos en los pliegos?

El alumnado de percusión, música y movimiento y lenguaje musical lleva sin clases desde el mes de diciembre de 2025 por falta de profesorado. Existe alumnado que el próximo curso tiene que elegir instrumento y, pasado más de la mitad del curso actual, todavía no ha probado ninguno. En el Pleno de enero la respuesta de la concejala delegada fue: “en el caso del profesor de percusión ya está solicitada la cobertura de esa plaza desde que se constató la baja del anterior profesor”. Transcurridos dos meses, los alumnos continúan sin profesorado.

2.1. ¿Cuándo volverá a tener clases el alumnado de percusión, música y movimiento y lenguaje musical?

7.3 Preguntas orales.