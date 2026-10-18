KILÓMETROS CON CAUSA
Andaina Solidaria III Memorial José García-Calvo “Willy”
KILÓMETROS CON CAUSA
Detalles del evento
Amoeiro acoge el sábado 24 de octubre el III Memorial José García-Calvo “Willy”, una jornada de deporte y homenaje que incluye una carrera y una andaina no competitivas. La ruta permitirá descubrir el entorno del río Barbantiño, sus molinos, antiguos caminos y parte del patrimonio natural e histórico del municipio.
Horario:
Recorrido: ruta circular de 16 kilómetros por el entorno del río Barbantiño, con paso por el bosque de ribera, antiguos molinos y levadas, la Fervenza do Cachón y distintos elementos del patrimonio histórico y etnográfico de Os Chaos.
Dificultad: media.
Inscripciones: a través de la web de La Región, hasta el jueves 22 de octubre a las 20:00 horas.
La organización entregará un regalo a los participantes.
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