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Presupuestos de Ourense a pleno

Anxo Araújo en concierto

VILAR DE SANTOS

02 oct

Detalles del evento

Arca de Noe, Vilar de Santos
2 oct
22:30H
Presencial
Anxo Araújo.
Anxo Araújo en concierto | La Región

Concierto de Anxo Araújo, una de las voces más destacadas de la escena gallega de los últimos años, que presenta una propuesta en la que combina canción de autor, ritmos pop y sonidos de raíz desde una perspectiva contemporánea. Todo ello con las letras ocupando un lugar central en su música y un directo que se caracteriza por la cercanía con el público y por una puesta en escena que sitúa la voz y las canciones en el centro, sin necesidad de grandes artificios. Las entradas pueden adquirirse en la web woutick.com.

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