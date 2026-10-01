Minuto a minuto | Jácome aprueba sus presupuestos con la abstención del PSOE, la incorporación de dos ediles de DO sobre la marcha y uno del PP de vacaciones

¡Sorpresa mayúscula! El PSOE se ausenta, entran los concejales de DO ausentes y Jácome aprueba sus presupuestos con el voto de calidad aprovechando al ausencia de un edil del PP.

Ha ocurrido lo impensable en el pleno. Lo que parecía un pleno encallado se ha resuelto en apenas unos segundos por una carambola política insólita. Minutos antes de la votación, el grupo socialista al completo abandonaba el salón de plenos para ausentarse en la votación.

Justo en ese momento, entraban a la sala José Ignacio Pérez y Ana Fernández Nieto, los dos concejales de Democracia Ourensana que faltaban desde el inicio de la sesión, el primero de ellos ausente desde hace semanas en la vida política municipal. Con esta jugada inesperada y la ausencia de los cinco concejales del PSOE, la aritmética dio un vuelco completo.

El resultado de la votación sobre el presupuesto fue de empate a 10 votos: los 10 a favor de Democracia Ourensana y los 10 en contra del PP y BNG (recordemos que el popular Javier Novoa está ausente por vacaciones).

Ante el empate, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, utilizó su voto de calidad para aprobar definitivamente el presupuesto municipal de 2026.

Un auténtico giro de guion.

Orden del día del pleno del 1 de octubre

El Concello de Ourense ha abordado este jueves 1 de octubre un pleno extraordinario convocado por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome para someter a votación dos de los expedientes económicos más complejos del mandato: la aprobación definitiva del Presupuesto de 2026 —dotado con 128,6 millones de euros— y la liquidación de 11,45 millones de euros en facturas atrasadas a empresas suministradoras.

Las cuentas municipales llegaron a esta fase final tras quedar aprobadas de forma inicial en junio, cuando el regidor perdió una cuestión de confianza y la oposición no presentó un candidato alternativo, aunque el intento de ratificarlas definitivamente en julio tuvo que ser desconvocado ante la falta de apoyos para resolver las alegaciones presentadas por deficiencias técnicas.

De forma paralela, la corporación afrontó el tercer intento en menos de un mes para sacar adelante la modificación de crédito y el reconocimiento extrajudicial que permita pagar las deudas de la cuenta 413, relativa a servicios prestados sin contrato en vigor o sin consignación previa. Tras los vetos plenarios registrados los días 4, 5 y 16 de septiembre por la negativa de PP y BNG y la abstención del PSOE, el gobierno en minoría de Democracia Ourensana afronta la sesión sin un acuerdo amarrado, lo que le obliga a buscar que alguna de las fuerzas de la oposición varíe su voto o se abstenga para evitar un nuevo bloqueo en el consistorio.

El pleno completo en vídeo se puede volver a ver aquí:

Sigue aquí el minuto a minuto de cómo ha transcurrido este sorpresivo y bronco pleno extraordinario en el que quedan aprobados los presupuestos de la ciudad de Ourense.