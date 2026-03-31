Entre Ourense, México y Vigo
La artista Isabel Delagranja inaugura la exposición "Recursos Naturales"
Entre Ourense, México y Vigo
Detalles del evento
En papel de imprenta y con pintura acrílica, estampaba hojas, ramas, flores y objetos encontrados en la calle para crear pinturas “instantáneas e irrepetibles”, ya que nunca utiliza el mismo material dos veces. Con esta técnica, surgieron los 10 monotipos de la exposición: obras coloridas y luminosas con una textura tan visual como táctil que evocan la fuerza irrefrenable de la naturaleza.
En septiembre de 2025, la autora dejó México definitivamente y se instaló en Samil, Vigo. Desde su balcón veía a diario cómo los árboles cambiaban de color, forma y follaje. Una visión que desembocó en los collages de Recursos Naturales: 14 lienzos de diversos tamaños (desde 15x15 cms a 50 x 50 cms) confeccionados con retales y retazos de telas étnicas y estampadas que conforman árboles irreales, fantásticos, casi oníricos.
El invierno del 2025- 2026 fue particularmente borrascoso y huracanado en la ría de Vigo. Consecuencia de estas tormentas, la playa de Samil se cubrió de multitud de maderas y restos de deriva. La autora salía cada mañana -que el tiempo se lo permitía- a recoger piezas de madera cuyas formas caprichosas, definidas por la erosión marina, llamaban su atención. Con un tratamiento de pinturas a la tiza, láminas metalizadas y barnices fueron apareciendo esculturas con vida propia. Es el caso de “Twin Peaks, Lucy o Monterroso”: figuras agrestes, rugosas y sinuosas que configuran la serie “A la deriva”.
Una obra multidisciplinar que puede visitarse en el Liceo de Ourense (c/ Lamas Carvajal, 5 - 32005) desde el 1 de abril a las 20h hasta el 15 de abril a las 16h
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Entre Ourense, México y Vigo
La artista Isabel Delagranja inaugura la exposición "Recursos Naturales"
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 31 de marzo?
AUTISMO
Concentración | Ourense en azul
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 30 de marzo?
Lo último
MORRIÑA.COM
María Jesús del Gran Poder
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 1 de abril
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 1 de abril