La artista Isabel Delagranja inaugura la exposición "Recursos Naturales"

En papel de imprenta y con pintura acrílica, estampaba hojas, ramas, flores y objetos encontrados en la calle para crear pinturas “instantáneas e irrepetibles”, ya que nunca utiliza el mismo material dos veces. Con esta técnica, surgieron los 10 monotipos de la exposición: obras coloridas y luminosas con una textura tan visual como táctil que evocan la fuerza irrefrenable de la naturaleza.

En septiembre de 2025, la autora dejó México definitivamente y se instaló en Samil, Vigo. Desde su balcón veía a diario cómo los árboles cambiaban de color, forma y follaje. Una visión que desembocó en los collages de Recursos Naturales: 14 lienzos de diversos tamaños (desde 15x15 cms a 50 x 50 cms) confeccionados con retales y retazos de telas étnicas y estampadas que conforman árboles irreales, fantásticos, casi oníricos.

Esculturas con recursos naturales de isabel Delagranja | La Región

El invierno del 2025- 2026 fue particularmente borrascoso y huracanado en la ría de Vigo. Consecuencia de estas tormentas, la playa de Samil se cubrió de multitud de maderas y restos de deriva. La autora salía cada mañana -que el tiempo se lo permitía- a recoger piezas de madera cuyas formas caprichosas, definidas por la erosión marina, llamaban su atención. Con un tratamiento de pinturas a la tiza, láminas metalizadas y barnices fueron apareciendo esculturas con vida propia. Es el caso de “Twin Peaks, Lucy o Monterroso”: figuras agrestes, rugosas y sinuosas que configuran la serie “A la deriva”.

Una obra multidisciplinar que puede visitarse en el Liceo de Ourense (c/ Lamas Carvajal, 5 - 32005) desde el 1 de abril a las 20h hasta el 15 de abril a las 16h