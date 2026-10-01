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Presupuestos de Ourense a pleno

Baldomero Moreiras expone su “Válvula de escape” en Celanova

ARTE

02 jul
-
19 oct

Detalles del evento

Casa dos Poetas, Celanova
2 jul - 19 oct
Presencial
Valvula de Escape.
Baldomero Moreiras expone su “Válvula de escape” en Celanova | La Región

La Fundación Curros Enríquez amplía el plazo de visita de la exposición “Válvula de escape. Friso de Locus Amoenus”, del artista Baldomero Moreiras. En ella presenta una pintura continua de 40 metros de longitud fragmentada en varias tablas en el que muestra un espacio idílico que presenta como refugio frente a la convulsa situación mundial. El horario de visitas es de martes a sábados de mañana y tarde.

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