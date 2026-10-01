Baldomero Moreiras expone su “Válvula de escape” en Celanova

La Fundación Curros Enríquez amplía el plazo de visita de la exposición “Válvula de escape. Friso de Locus Amoenus”, del artista Baldomero Moreiras. En ella presenta una pintura continua de 40 metros de longitud fragmentada en varias tablas en el que muestra un espacio idílico que presenta como refugio frente a la convulsa situación mundial. El horario de visitas es de martes a sábados de mañana y tarde.