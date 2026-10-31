La Biblioteca Municipal de Valdeorras celebra el Samaín con talleres, cuentacuentos y sorteos de libros
Detalles del evento
La Biblioteca Municipal se prepara para celebrar el Samaín este domingo, 1 de noviembre, con una programación de actividades dirigida especialmente a los más pequeños. La jornada combinará talleres creativos, cuentacuentos y un sorteo de libros entre los asistentes.
Talleres y cuentacuentos para celebrar el Samaín
Las actividades se desarrollarán en la segunda planta de la Biblioteca Municipal y comenzarán a las 11:00 horas con diferentes talleres infantiles. Los participantes podrán disfrutar de sesiones de pintacaras, tatuajes y creación de amuletos de Samaín, propuestas pensadas para estimular la creatividad y acercar a los niños a esta celebración tradicional.
Posteriormente, a las 13:00 horas, tendrá lugar una sesión de cuentacuentos bajo el título "Unha verdadeira Bruxa", una historia con la que los asistentes podrán sumergirse en el universo de la fantasía y la magia.
Además, la programación incluye un sorteo de libros entre quienes participen en los talleres y en la sesión de cuentacuentos, poniendo así el broche final a una mañana dedicada a la imaginación, la lectura y la celebración del Samaín.
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