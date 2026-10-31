Directo | O Carballiño abre la Puerta Santa del templo de la Veracruz para inaugurar su Año Jubilar

O Carballiño vive este sábado una cita histórica con la apertura de la Puerta Santa del templo de la Veracruz, que da inicio oficial a su Año Jubilar. La cobertura en directo de La Región arrancará a las 10:45 horas, conducida por la periodista Natalia Yáñez y el responsable de comunicación del Obispado, Jorge Estévez.

Antes del acto jubilar, la jornada comenzará con un homenaje a las víctimas del accidente de tren de Urda, con un toque especial de campaneros, para proseguir con el canto del "Ave María" y una oración comunitaria previa a la procesión. La solemne misa estará oficiada por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, acompañado por otros seis obispos en un templo preparado para acoger a más de 1.100 fieles.

Sigue la apertura de la Puerta Santa, en directo