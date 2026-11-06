Calendario de actividades | Xociviga 2026: ANO II en O Carballiño

La nueva edición del Festival Internacional de Curtametraxes Xociviga -su ANO II desde la renovación del formato-, llegará del 25 al 28 de noviembre al Auditorio Manuel María de O Carballiño con una propuesta diversa que reúne un total de 25 producciones de 20 países diferentes que competirán en el certamen en tres sesiones cada uno de los días 26 y 27, y otras dos el día 28.

La presentación del programa se llevó a cabo ayer por el codirector del certamen, Mario Filloy, y el concejal de Cultura, Diego Fernández, quien afirmó que esta edición viene con “moitísima ilusión, traballo e calidade” para acercar a todos los vecinos del municipio el universo audiovisual con representación de distintas partes del mundo, como Lituania, Haití, Perú o Turquía.

Un total de 25 obras competirán por el Premio del Jurado Profesional y el Premio del Público en la sección “Xentes”. Según el coodirector del festival, esta muestra agrupa “algunhas das propostas máis destacadas do panorama cinematográfico internacional” con presencia de “curtametraxes galegas multipremiadas, obras de directores nomeados aos Oscar e aos Goya, así como pezas que participaron na recente edición del Festival Internacional de Cannes”. La lista de piezas definitiva se dará a conocer más adelante, y en ella se incluyen un total de 15 estrenos: 11 en Galicia y 4 en España.

Este año trae como principal novedad una sesión especial de cine de terror, prevista para el viernes 27, a las 23,00 horas, en la que la película que se proyectará será sorpresa hasta esa noche. Además, como muestra de su compromiso con el público familiar, el festival organizará un taller infantil el sábado 21 por la mañana, cuyas incripciones se abrirán a partir de este fin de semana. En esta misma lína, se recuperará la sesión tradicional dirigida a las familias con la proyección del filme “Shrek”, con motivo de su 25 aniversario, que se celebrará el sábado 28 a las 11,30 horas.

La sesión inaugural, que ya había sido anunciada días atrás, consistirá en un concierto-proyección del largometraje “Taxi Driver”, en conmemoración de su 50.º aniversario. Esta apertura tendrá lugar el miércoles 25, y contará con la participación de un cuarteto de jazz que interpretará en vivo la banda sonora de la obra