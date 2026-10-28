¿Sabe usted que las Xociviga compensarán el día perdido con jazz y "Taxi Driver"?

¿Sabe usted que las elecciones generales le han robado un día a las Xociviga de este año? ¿Que encontraron la forma de llenar ese hueco con una gran novedad para la sesión inaugural? ¿Que, por primera vez en la historia de este certamen, música y cine se tomarán de la mano? ¿Que “Taxi Driver” cumple 50 años y lo celebrarán con un cuarteto de jazz interpretando en directo la banda sonora del filme?