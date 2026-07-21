O Carballiño recibirá músicas de ultramar en el XXXII Festival de Habaneras

Otro año más, O Carballiño volverá a cargarse de músicas llegadas del otro lado del océano, en esta ocasión de la mano de cerca de un centenar de coristas de la comarca, también de Monforte, Cenlle y Portugal.

La XXXII edición del Festival de Habaneras, organizada por el Orfeón do Carballiño, llevará al escenario un repertorio de canciones de diferentes países a partir de las 20,30 horas este mismo sábado, 25 de julio.

En realidad, este año correspondería a celebrar la edición número 33, pero la pandemia de la COVID-19 obligó a descontar un año de una cita que se realiza de forma ininterrumpida desde 1993.

Además de la variedad de ritmos que ofrecerá el festival, contará con la participación de un grupo no español: el Orfeón Loureiro de Portugal comparte cartel con otras cuatro agrupaciones musicales —la Coral Renfe de Monforte, la Rondalla Alfaia de Cenlle y los anfitriones, el Orfeón do Carballiño—. Su presencia este año supone una gran satisfacción para la organización: “Para nós é un éxito que veña a rondalla portuguesa, así como recibir á coral de Monforte e aos nosos veciños de Cenlle”, resaltó Rogelio Rodríguez, presidente del Orfeón. Considera que poder contar con esta formación es “todo un éxito” en un evento que preparan con esmero cada verano.

Unión musical

Una de las novedades que se introdujeron el año pasado fue que los anfitriones interpretaran una canción junto a la Rondalla Alfaia de Cenlle, una iniciativa que tuvo buena acogida entre los músicos. En esta edición repetirán la experiencia: interpretarán dos temas, uno del repertorio de cada formación. Así, en una de las piezas una agrupación pondrá la voz, mientras que la otra se encargará del acompañamiento musical, e intercambiarán papeles en la siguiente actuación.

Dedicaciones

El cartel de esta edición —obra de María del Carmen González— representa uno de los monumentos más representativos de O Carballiño, la Iglesia de la Vera Cruz, entre barcos y el mar. La composición simboliza el concello donde se organiza el festival y, a su vez, hace referencia a la emigración y las canciones traídas desde otras tierras.

Además, la edición de este año está dedicada a Xosé Ramón Estévez Gómez, sacerdote y compositor de música religiosa.

Invitación general

El concejal de Cultura de O Carballiño, Diego Fernández, puso en valor durante la presentación del evento el “gran traballo” que realiza el Orfeón para sacar adelante este festival, e invitó a toda la ciudadanía a acercarse este sábado a la cita.