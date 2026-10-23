Carrera San Martiño 2026

La Carrera Pedestre Popular de San Martiño celebra su 49ª edición el domingo 8 de noviembre en Ourense. La prueba absoluta contará con un recorrido de 10 kilómetros, con salida desde el Puente del Milenio y meta en la rúa do Progreso. La jornada deportiva se completará con las carreras de las categorías inferiores y la modalidad inclusiva.

La salida de la prueba absoluta se va a llevar a cabo desde el Puente del Milenio y la meta va a estar situada en la rúa do Progreso, a la altura de la plaza de Concepción Arenal.

Horario:

11:00 horas: salida de la categoría absoluta (10 kilómetros).

12:10 horas: salida de las categorías Sub-18, Sub-16 y Sub-14 (5 kilómetros).

13:00 horas: salida de las categorías Sub-12 y Sub-10 (1,1 kilómetros).

13:20 horas: carrera inclusiva.

Inscripciones: A través de la web de Carreiras Galegas. La inscripción para la categoría absoluta cuesta 7 euros en el último tramo, hasta el cierre del plazo el 1 de noviembre. Las categorías de menores y la modalidad inclusiva son gratuitas.

La San Martiño es una de las grandes citas del calendario deportivo ourensano y combina competición, participación popular e inclusión. La edición de 2026 estrena recorrido y contempla premios económicos para los mejores atletas.