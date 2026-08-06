FESTA DO PULPO
Cartel musical del Pulpo Fest 2026
FESTA DO PULPO
Detalles del evento
Dentro de las múltiples actividades que han desglosado la Festa do Pulpo para que pase de ser solo una romería tradicional a una celebración de toda una quincena, el Pulpo Fest, o Festa da Xuventude, se ha consolidado como una de las citas más esperadas del programa. Convertido en la gran propuesta para el público joven este verano en O Carballiño, se celebrará este mismo domingo 9 de agosto.
En esta edición, el evento se traslada desde la depresión natural del Parque Municipal hasta la explanada de As Barcias. Sobre el escenario actuarán catorce disyóqueys y se instalarán varios food tracks en los alrededores. El acceso al recinto será gratuito para todos las personas que deseen acercarse.
La programación musical estará encabezada por DJ Ballesteros, uno de los nombres más destacados de la escena de la música urbana en España y Europa. Con más de 10 años de trayectoria detrás de la mesa de mezclas, ha colaborado con artistas internacionales como Chimbala, Lírico en la casa o Kiko el Crazy, y también se ha hecho un hueco en los festivales más conocidos y concurridos gracias a su trabajo. Junto a él, la discomóvil gallega A Gramola encabezará el cartel.
En la cita musical también actuarán Codeso, Saúl Gallego, Nico Batea, Diego Valeiras, Rivero, Aitor Alfonsín, Javii, Ivi Bralo, Dúo y Medio, Dris, Sergito y De Melo y Mencler, que completarán una propuesta pensada para una noche de fiesta a la altura de la mayor cita gastronómica de O Carballiño.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FESTA DO PULPO
Cartel musical del Pulpo Fest 2026
ESPECTÁCULO
Tarde de magia sorprendente para toda la familia
Lo último
DISCUSIÓN EN LA VÍA PÚBLICA
Investigan como asesinato el atropello mortal de Ames al apreciar alevosía
O SON DA ESTACIÓN
Baiuca, Nadadora o 9Louro visitan A Rúa con los Concertos do Xacobeo
DESCARTAN CUALQUIER RIESGO
Vídeo | La NASA confirma el impacto de restos de un cohete de SpaceX contra la Luna