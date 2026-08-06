Cartel musical del Pulpo Fest 2026

Dentro de las múltiples actividades que han desglosado la Festa do Pulpo para que pase de ser solo una romería tradicional a una celebración de toda una quincena, el Pulpo Fest, o Festa da Xuventude, se ha consolidado como una de las citas más esperadas del programa. Convertido en la gran propuesta para el público joven este verano en O Carballiño, se celebrará este mismo domingo 9 de agosto.

En esta edición, el evento se traslada desde la depresión natural del Parque Municipal hasta la explanada de As Barcias. Sobre el escenario actuarán catorce disyóqueys y se instalarán varios food tracks en los alrededores. El acceso al recinto será gratuito para todos las personas que deseen acercarse.

Programación

La programación musical estará encabezada por DJ Ballesteros, uno de los nombres más destacados de la escena de la música urbana en España y Europa. Con más de 10 años de trayectoria detrás de la mesa de mezclas, ha colaborado con artistas internacionales como Chimbala, Lírico en la casa o Kiko el Crazy, y también se ha hecho un hueco en los festivales más conocidos y concurridos gracias a su trabajo. Junto a él, la discomóvil gallega A Gramola encabezará el cartel.

En la cita musical también actuarán Codeso, Saúl Gallego, Nico Batea, Diego Valeiras, Rivero, Aitor Alfonsín, Javii, Ivi Bralo, Dúo y Medio, Dris, Sergito y De Melo y Mencler, que completarán una propuesta pensada para una noche de fiesta a la altura de la mayor cita gastronómica de O Carballiño.