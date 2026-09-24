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Inauguración de Termatalia 2026

Charla con José Luis Castro sobre la actuación de la justicia en menores

CHARLA

24 sep

Detalles del evento

Liceo de Ourense, Ourense
24 sep
19:30H
Presencial
Jose Luis Castro.
Charla con José Luis Castro sobre la actuación de la justicia en menores | La Región

La programación del ciclo “Falando con...” recibe a José Luis Castro, magistrado del Tribunal Central de Menores y Penitenciario de la Audiencia Nacional. El acto estará presentado por el presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas, Pedro Seara Morales. El objetivo del ciclo es acercar a personajes de relevancia naturales de la ciudad a los ourensanos para que puedan conocer su historia y trayectoria profesional.

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