Directo | Termatalia 2026 arranca en Expourense con dos días dedicados al turismo termal

Expourense acoge este jueves la inauguración de Termatalia 2026, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que celebra su 24ª edición con dos jornadas de actividades, charlas y encuentros profesionales.

El acto inaugural tendrá lugar a las 9:30 horas, momento en el que también dará comienzo el VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud. Durante el jueves y el viernes, profesionales, investigadores, empresas y destinos termales de distintos países se reunirán en Ourense para abordar el presente y futuro del sector.

El programa incluye ponencias sobre envejecimiento activo, wellness, hidrología médica, inteligencia artificial, calidad, sostenibilidad y desarrollo económico, además de diferentes experiencias y actividades abiertas a los asistentes.

La feria también permitirá disfrutar de catas de aguas minerales, talleres, demostraciones de técnicas estéticas, masajes y actividades relacionadas con el bienestar.

Sigue en directo la inauguración de Termatalia 2026