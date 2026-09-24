Directo | Termatalia 2026 arranca en Expourense con dos días dedicados al turismo termal
STREAMING
La feria internacional abre este jueves sus puertas con la inauguración de su 24ª edición y el VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud. Sigue en directo la inauguración de Termatalia 2026 aquí
Expourense acoge este jueves la inauguración de Termatalia 2026, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que celebra su 24ª edición con dos jornadas de actividades, charlas y encuentros profesionales.
El acto inaugural tendrá lugar a las 9:30 horas, momento en el que también dará comienzo el VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud. Durante el jueves y el viernes, profesionales, investigadores, empresas y destinos termales de distintos países se reunirán en Ourense para abordar el presente y futuro del sector.
El programa incluye ponencias sobre envejecimiento activo, wellness, hidrología médica, inteligencia artificial, calidad, sostenibilidad y desarrollo económico, además de diferentes experiencias y actividades abiertas a los asistentes.
La feria también permitirá disfrutar de catas de aguas minerales, talleres, demostraciones de técnicas estéticas, masajes y actividades relacionadas con el bienestar.
Sigue en directo la inauguración de Termatalia 2026
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DECLARACIÓN CLAVE
Un error en el GPS centra el juicio por un quebrantamiento en Ourense
DOCUMENTO SIN FISCALIZAR
Jácome adjudicará el contrato de la ZBE sin el interventor
Lo último
ASTURIANOS EN ARGENTINA
El colegio Covadonga de Santa Fe impartirá títulos españoles de Primaria, ESO y Bachillerato
Alumnado extranjero en España
España superó el año pasado los 1,14 millones de alumnos extranjeros, el 12,9% del alumnado no universitario