Ciclo Terrasón de O Barco

El Concello de O Barco de Valdeorras, a través de la Concellería de Cultura y en colaboración con la Axencia de Turismo de Galicia, pondrá en marcha durante el mes de agosto la séptima edición del Ciclo Terrasón.

La programación arrancará el domingo 2 de agosto con la actuación de Las Nietas del Charlie, que ofrecerán un concierto a las 20.00 horas en el Paseo do Malecón, en la zona de Correos. El viernes 7 de agosto será el turno de Los Brazos, mientras que el viernes 14 de agosto Mad Martin Trío llevarán su música al Paseo do Malecón, en el cruce con José Otero. A ellos se sumarán a lo largo del mes Mrs. Fine, Tony Perry & The Bombers, mientras que el broche de oro llegará el viernes 28 de agosto con la actuación del músico gallego Abraham Cupeiro, que presentará el espectáculo “Os sons olvidados” a las 21.30 horas en el atrio de la iglesia de San Miguel de Xagoaza. Conocido por su labor de recuperación y difusión de instrumentos históricos, Cupeiro estará acompañado por la acordeonista Sabela Caamaño en una propuesta que combinará sonidos ancestrales y contemporáneos. Las entradas para el concierto de Abraham Cupeiro ya están a la venta por un precio de 10 euros y pueden adquirirse desde este jueves 23 de julio en la tienda de música Ton y Son y a través de la plataforma Ataquilla.