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Entrega ás catro galardoadas das Medallas de Galicia

Circo Mestura y sus malabares

ESPECTÁCULO EN AMOEIRO

24 jul

Detalles del evento

Campo do Souto, Amoeiro
24 jul
21:00
Presencial
Especialistas Hípica Celta
Circo Mestura y sus malabares | La Región

Espectáculo circense de Especialistas Hípica Celta con la unión de dos acróbatas expertos dando como resultado un espectáculo intenso y visual.

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