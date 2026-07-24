Circo Mestura y sus malabares

CERTAME DE GAITAS
XVII Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas de Manzaneda
ESPECTÁCULO EN AMOEIRO
Detalles del evento
Espectáculo circense de Especialistas Hípica Celta con la unión de dos acróbatas expertos dando como resultado un espectáculo intenso y visual.
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