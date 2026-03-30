Concentración | Ourense en azul

Las asociaciones Auria Autismo, Asteaval, Apúntaste, Trascos, Por Eles TEA y Autismo Ourense organizan el evento Ourense en Azul. Esta actividad pretende sensibilizar y concientizar sobre el autismo en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre Autismo que se celebra el próximo 2 de abril.

Ourense en azul es una marcha este miércoles, 1 de abril, que dará comienzo en el Parque de San Lázaro (frente a la Subdelegación del gobierno) y que termina en el entorno de las Burgas con la lectura de un manifiesto.

Se contará con elementos luminosos en color azul, color asociado al autismo, en línea con la campaña internacional Light Up Blue.

Este es el recorrido que comienza a las 21:00 horas

• Rúa do Paseo

• Lamas Carvajal

• Praza Maior

• As Burgas