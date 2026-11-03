AGENDA MUSICAL
Concierto de Alfonso Medela en O Carballiño
AGENDA MUSICAL
Detalles del evento
El músico carballiñés Alfonso Medela se subirá al escenario del Auditorio Manuel María el próximo domingo 15 de noviembre a las 19,30 horas para ofrecer un concierto en el que tocará con su trío habitual y estará acompañado por el vigués Rubén Fernández.
La cita musical, enmarcada en la Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA), trae a Medela de vuelta a su localidad natal, un regreso que ha destacado el concejal de Cultural, Diego Fernández: “É un orgullo que un músico da calidade de Alfonso toque aquí, no Carballiño, na súa casa”.
Con una trayectoria reconocida a nivel nacional, Medela ha recorrido las salas y clubes de jazz más especializadas de España para mostrar su sonido moderno, a pesar de su formación clásica. El artista ha llegado a compartir escenario con profesionales reconocidos como Carlos Carli, Bob Sands, Bobby Martínez o Ton Risco y este noviembre se presentará junto con Rubén Fernández, especializado en interpretación vocal de jazz.
Las entradas podrán adquirirse por cinco euros la tarde del concierto en el Auditorio.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
AGENDA MUSICAL
Concierto de Alfonso Medela en O Carballiño
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
La Galicia de principios del siglo XX vista por la cámara de Nicolás Muller
Lo último