Concierto de Alfonso Medela en O Carballiño

El músico carballiñés Alfonso Medela se subirá al escenario del Auditorio Manuel María el próximo domingo 15 de noviembre a las 19,30 horas para ofrecer un concierto en el que tocará con su trío habitual y estará acompañado por el vigués Rubén Fernández.

La cita musical, enmarcada en la Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA), trae a Medela de vuelta a su localidad natal, un regreso que ha destacado el concejal de Cultural, Diego Fernández: “É un orgullo que un músico da calidade de Alfonso toque aquí, no Carballiño, na súa casa”.

Con una trayectoria reconocida a nivel nacional, Medela ha recorrido las salas y clubes de jazz más especializadas de España para mostrar su sonido moderno, a pesar de su formación clásica. El artista ha llegado a compartir escenario con profesionales reconocidos como Carlos Carli, Bob Sands, Bobby Martínez o Ton Risco y este noviembre se presentará junto con Rubén Fernández, especializado en interpretación vocal de jazz.

Las entradas podrán adquirirse por cinco euros la tarde del concierto en el Auditorio.