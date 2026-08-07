Concierto de La Casa Azul en Pontevedra

Las fiestas patronales de La Peregrina en Pontevedra visten de gala la Plaza de España para recibir a La Casa Azul, el célebre e hiperactivo proyecto de pop electrónico liderado por el productor y compositor Guille Milkyway.

Convertido en una de las figuras más influyentes del pop independiente en español de las últimas décadas, Milkyway ha perfeccionado un sonido único que mezcla melodías eufóricas, efervescencia disco, synth-pop, europop y arreglos orquestales con letras de una marcada sensibilidad melancólica.

El espectáculo de La Casa Azul en directo es una auténtica fiesta conceptual e inmersiva que llena todo tipo de recintos, y que combina proyecciones visuales retrofuturistas, luces estroboscópicas y una energía imparable sobre las tablas.