Concierto de Dani Fernández en Pontevedra

La ciudad de Pontevedra acoge en la explanada del recinto ferial el esperado concierto del cantante y compositor castellano Dani Fernández dentro de su nueva y ambiciosa gira nacional “La Insurrección Tour”.

Fernández se ha posicionado en los últimos años como una de las figuras indiscutibles y más influyentes del pop-rock español contemporáneo, respaldado por múltiples discos de platino, premios Ondas y recintos abarrotados por toda la geografía estatal.

Con una voz desgarradora y llena de personalidad, el artista presenta un espectáculo conceptual que reflexiona sobre la sobreexposición en el entorno digital y la búsqueda de conexiones humanas auténticas.

El repertorio del concierto combina sus más recientes sencillos con grandes éxitos ya consolidados enre el público como “Bailemos”, “Clima tropical” o ”Dile a los demás”, defendidos por una banda de músicos de primer nivel.