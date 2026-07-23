Concierto Inmaculate Fools

El monasterio de San Salvador será el escenario del concierto de Immaculate Fools. La banda inglesa liderada por Kevin Weatherill actuará en la villa de San Rosendo en una cita única, donde contarán con los integrantes de Rock Hub como teloneros. Immaculate Fools es un grupo británico musical de pop-rock con tintes folk formado en 1984. Saltó a la fama en 1985 con el sencillo homónimo «Immaculate Fools» y se mantuvo en activo hasta 1997, después de haber publicado seis álbumes de estudio. En 2016, el líder de la banda, Kevin Weatherill, refundó el grupo con reconocidos músicos españoles como el contrabajista Paco Charlín, la joven baterista Naíma Acuña o el pianista y organista Alex Salgueiro.