La primera entrevista del expresidente Zapatero tras ser imputado, en frases: "Todo lo que hice fue legal"
CASO PLUS ULTRA
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero rompe su silencio en TVE para responder a su investigación en el Caso Plus Ultra y defender su inocencia frente a la Justicia
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado con rotundidad que ejerciera influencias para el rescate por el Gobierno de la aerolínea Plus Ultra, defendiendo al mismo tiempo que su actividad profesional como consultor siempre "ha sido respetando la legalidad". Así lo ha afirmado en una entrevista en Mañaneros 360 de TVE, primera vez que rompe su silencio tras su imputación en el Caso Plus Ultra.
Zapatero no ha entrado a valorar la estrategia de defensa con quien fuera su socio, el empresario Julio Martínez, tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, en la que apuntó al expresidente para el préstamo de 53 millones de euros de Plus Ultra. También ha rechazado que avisara a Martínez de que el Gobierno iba a aprobar el rescate.
Las frases
- "Se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia. Ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del Gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así"
- "No sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI (...) No intervine en nada de la tramitación. No lo supe"
- "No participé en el rescate de Plus Ultra
- "Nunca van a salir presiones mías a Plus Ultra"
- "Nunca falseamos nada"
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