Concierto La La Love You en Pontevedra

La banda madrileña La La Love You encabeza la primera jornada del Río Verbena Fest en Pontevedra con su desbordante propuesta de punk-pop.

Tras romper todos los récords de reproducciones y listas de ventas en España con su archiconocido megahit “El Fin del Mundo” (galardonado con múltiples discos de platino), el grupo se ha convertido en una presencia habitual en los escenarios de los principales festivales del país.

Su estilo musical propio e inconfundible destaca por melodías extremadamente pegadizas, y una conexión especial con su público, en un despliega un torrente de energía contagiosa interpretando temas emblemáticos de su carrera como “El principio de algo”, “La canción del verano” o “Más colado que el colacao”.