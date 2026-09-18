Concierto Pacífica en Café & Pop Torgal

El dúo argentino Pacifica, formado por Inés Adam (cantante y guitarrista) y Martina Nintzel (bajista) llega a Ourense para dar un concierto.

De la mano de SON Estrella Galicia, este grupo con influencias del rock de los 2000 y nacido a través de las redes sociales hace su presentación en la ciudad en un concierto en el Café & Pop Torgal.

La entrada es gratuita y la fecha es el viernes 2 de octubre a las 20:00. Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de DICE.

El dúo argentino llega tras presentarse en festivales como Primavera Sound o Lollapalooza y ser teloneras de los italianos Måneskin. Con este concierto quieren presentar su último EP “Just No Fun” y contagiar al público ourensano de su energía