Concierto | XI Festival Solidario de Barbadás

El XI Festival Solidario de Barbadás se celebrará este sábado en una cita que vuelve a poner la música al servicio de la concienciación social. El evento, organizado por la Escola de Música Municipal de Barbadás con la colaboración del Concello, tendrá lugar en el auditorio del Conservatorio de Música de Ourense y destinará íntegramente su recaudación a la asociación Morea, centrada en la atención a personas que sufren trastorno mental grave. En el evento participarán 120 músicos.