Concierto | XI Festival Solidario de Barbadás

CONSERVATORIO DE OURENSE

Las entradas para el evento pueden adquirirse en el Centro Comercial Ponte Vella, en el punto de información de la primera planta, por un precio de cinco euros.

18 abr

Detalles del evento

Conservatorio de Ourense
32004
18 abr
19:00
Presencial
Concierto | XI Festival Solidario de Barbadás
Concierto | XI Festival Solidario de Barbadás | La Región

El XI Festival Solidario de Barbadás se celebrará este sábado en una cita que vuelve a poner la música al servicio de la concienciación social. El evento, organizado por la Escola de Música Municipal de Barbadás con la colaboración del Concello, tendrá lugar en el auditorio del Conservatorio de Música de Ourense y destinará íntegramente su recaudación a la asociación Morea, centrada en la atención a personas que sufren trastorno mental grave. En el evento participarán 120 músicos.

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