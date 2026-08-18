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Concierto de Xoel López en Celanova

CONCIERTOS

23 ago

Detalles del evento

Claustro do Mosteiro, Celanova
23 ago
21:00
Presencial
Xoel López.
Concierto de Xoel López en Celanova | La Región

El músico gallego Xoel López actúa dentro del ciclo “Rock entre pedra e poesía”. El coruñés sacó a la luz el pasado 17 de abril “Oniria Popular”, un trabajo con el que regresa después de casi dos años y medio desde su último larga duración; un disco que, remarca el artista, brota de golpe, un disco no buscado, que apareció sin perseguirlo como el buen amor. En este disco, fresco y reflexivo, íntimo y colectivo, sus letras y melodías sueñan y vuelan, pero mantienen las raíces en la tierra. Entradas a la venta en ataquilla.com.

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