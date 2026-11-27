El 28 de noviembre se celebra en la iglesia de Santa María de Melias, en O Pereiro de Aguiar, la conferencia-concierto Bastardas melodías, vicios e outras modas. Criticar e defender a música na época de Benito Jerónimo Feijóo, dentro de Xacobeo 2027.

La cita corre a cargo del investigador Javier Gándara y del intérprete Manuel Vilas al arpa histórica, con un repertorio que recorre piezas renacentistas y danzas de los siglos XVII y XVIII vinculadas al pensamiento del Padre Feijóo y a la tradición musical gallega.