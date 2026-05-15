Conferencia de Francisco Singul Lorenzo sobre el Camino Mozárabe a su paso por Zamora y Ourense.
CAMINO DE SANTIAGO
Bajo el título "El imaginario colectivo: tradiciones jacobeas y cosmovisión en la peregrinación a Compostela", el historiador del arte Signul Lorenzo pondrá fin al ciclo de conferencias organizado por la UNED de Ourense y UNED de Zamora sobre el tramo del camino Mozárabe que une ambas provincias
Detalles del evento
Francisco Singul Lorenzo es el encargado de impartir la última conferencia del ciclo "Los Caminos de Santiago: el camino Mozárabe e Zamora y Ourense. Arquitectura, cultura y paisaje" organizada por la UNED de Ourense y Zamora que analiza el impacto y la historia de este tramo del camino Mozárabe.
Bajo el título "El imaginario colectivo: tradiciones jacobeas y cosmovisión en la peregrinación a Compostela" pondrá fin a este ciclo en el Centro Cultural Marcos Varcárcel. Signul Lorenzo es historiador del arte, miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, comisario de exposiciones y jefe de área de Cultura del Xacobeo, Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
La cita es el martes 19 de mayo a las 19:00 horas.
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