Conferencia de Francisco Singul Lorenzo sobre el Camino Mozárabe a su paso por Zamora y Ourense.

Francisco Singul Lorenzo es el encargado de impartir la última conferencia del ciclo "Los Caminos de Santiago: el camino Mozárabe e Zamora y Ourense. Arquitectura, cultura y paisaje" organizada por la UNED de Ourense y Zamora que analiza el impacto y la historia de este tramo del camino Mozárabe.

Bajo el título "El imaginario colectivo: tradiciones jacobeas y cosmovisión en la peregrinación a Compostela" pondrá fin a este ciclo en el Centro Cultural Marcos Varcárcel. Signul Lorenzo es historiador del arte, miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, comisario de exposiciones y jefe de área de Cultura del Xacobeo, Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

La cita es el martes 19 de mayo a las 19:00 horas.