En Portada, Ourense: Casa de Baños, vieja cárcel, Casco Vello sur... ¡qué gran tour!

Imagine que hace un par de días decidió bajarse del tren de alta velocidad en Ourense, ese apeadero contiguo a un "alpendre" en forma de terminal de autobús. E imagine que contrata los servicios de una visita guiada con parada en el incendio que esta madrugada devastó la Casa de Baños. Impresionante espectáculo pirotécnico que ya le gustaría a los promotores de las fiestas de O Couto.

Relacionado Un incendio calcina la antigua Casa de Baños de Ourense de madrugada

Un paso más allá, puede visitar una de incomparable joya botánica al presenciar en directo cómo las silvas encarcelan el viejo presidio. La naturaleza siempre vence, hace casi 40 años que brota libremente en connivencia con la autoridad local. Ya lo dijo el escritor Manuel Rivas: "El musgo ganará la batalla".

Un poco más allá puede acercarse hasta una plaza de abastos inutilizada tras gastarse cinco millones de euros y un poco más acá tiene la oportunidad de entrar -eso sí, no se le garantiza cómo podrá salir- en un Casco Vello sur sitiado por inmuebles en ruinas y obras mal planificadas. Perderse por las rúas Liberdade, Hernán Cortés o Colón constituye una aventura inigualable.

La pregunta que les planteo es la siguiente: ¿qué le parece el tour propuesto?, ¿lo ve o no lo ve para convertir nuestras debilidades en fortalezas?