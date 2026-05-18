Conferencia “A moeda na alta Idade Media en Galicia no ciclo Arqueoloxía en monodose

O ciclo “Arqueoloxía en monodose”, impulsado dende o Museo Arqueolóxico de Ourense para descubrir novas propostas e coñecer mellor o patrimonio recibe a Antonio Roma Valdés, coa conferencia “A moeda na alta Idade Media en Galicia”. O ponente, especialista en moeda medieval, falará sobre o interese da numismática como fonte histórica, especialmente en períodos como a alta Idade Media.

A cita é no Centro Cultural Marcos Varcárcel ás 19.30 horas con entrada libre