Video | La UD Ourense se juega el ascenso a Primera Federación con la UB Conquense

La UD Ourense se enfrenta a la UB Conquense por una plaza en Primera Federación.

La UD Ourense conoce a su rival por el ascenso a Primera Federación. La UB Conquense visita este fin de semana el Estadio de O Couto para disputar el partido de ida de ascenso a Primera Federación.

La vuelta es una semana después en Cuenca. El rival de la UD Ourense accede a este partido tras eliminar al Xerez gracias a su mejor posición en temporada regular después de empatar ambos partidos de eliminatoria.

Únicamente dos partidos separan a la UD Ourense de alcanzar la tercera categoría del fútbol nacional.

Si quieres conocer las reacciones de este enfrentamiento de primera mano, no te pierdas el programa en directo de +Fútbol con Jorge Ron y su equipo. Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense; y Pablo Parrilla y Justino Barbosa, jugadores del equipo, estarán en el programa.