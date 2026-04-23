Guardiola, presidenta a pesar de todo

Lo ha conseguido. María Guardiola, a pesar de todo, se mantiene en la presidencia del gobierno de Extremadura. A pesar de todo porque no ha estado especialmente fina en su relación con Vox durante estos años.

Se extralimitó imprudentemente en sus descalificaciones iniciales, una torpeza cuando su destino era más que probable que dependiera del partido al que detesta. Pero tampoco ha estado muy fino el PP, en Génova siguen sin contar con personas que sepan manejarse bien ante las dificultades. La excepción es Feijóo, que en sus muchos años al frente del gobierno gallego ha aprendido a andarse con tiento cuando vienen mal dadas.

Guardiola ha conseguido ser nuevamente presidente, pero se ha dejado muchos pelos en la gatera, y ha sido por torpeza y por no dedicar ni un minuto a pensar cómo podía dar una explicación correcta sobre la necesidad de que millones de españoles, y centenares de miles de emigrantes asentados en nuestro país y cumplen rigurosamente las leyes y se han adaptado a su nueva vida, puedan protegerse ante una avalancha de nuevos emigrantes ciudadanos que llegarán ante la llamada de una regulación masiva que se va a realizar sin un mínimo control. Pagarán juntos por pecadores. Porque habrá pecadores entre los que vengan, y denunciarlo, decirlo, no es xenofobia. Es más, debemos mucho a los inmigrantes, entre otros el mantenimiento de las pensiones.

La torpeza de Guardiola y de todo el PP, son esas dos palabras “prioridad nacional” que la izquierda, con el sanchismo a la cabeza, utiliza con punta de lanza para acusar al PP de racismo. Ahí es donde falla el PP, y falla Guardiola, que tendría que ser la primera en explicar qué entiende ella por esa prioridad, y que lo entienda cualquier persona con un mínimo sentido común. Porque, no nos equivoquemos, una regulación disparatada y sin control, que este gobierno sanchista piensa incluso aplicar a presos preventivos, es motivo de preocupación.

Vox no es buen compañero de equipo, los ejemplos son numerosos. Aparentemente sienten más animadversión hacia el PP que hacia el sanchismo, las iniciativas de Vox se han convertido en la principal fuente de votos para Pedro Sánchez.

Feijóo clama en el desierto. Por sólidos que sean sus argumentos, incisivas sus críticas a un gobierno que además de corrupción ha subido los impuestos hasta llevarnos a la extenuación, y tiene en estado agónico a unos servicios sociales que, para quitárselos de encima, repite que son responsabilidad de los gobiernos regionales. Unos sí y otros no, señor presidente. Y los que sí dependen, como todo, de unos Presupuestos Generales del Estado. usted no es capaz de aprobarlos porque ha elegido a los peores socios.

Guardiola ha logrado renovar su presidencia. Pero le queda lo más difícil: poner en su sitio a un Vox que no tiene sentido patriótico aunque presume de lo contrario, y en vez de pensar en los extremeños sueña con provocar problemas a su presidenta, desacreditarla y llevarse votos. Así al menos se ve desde fuera esta coalición.