Deep Purple desata su energía y tormenta de clásicos en Vigo

El Auditorio de Castrelos da el pistoletazo de salida este jueves, 2 de julio, a su temporada de grandes conciertos veraniegos por todo lo alto recibiendo a una de las bandas más influyentes y fundacionales de la historia del hard rock y el heavy metal: Deep Purple.

Los británicos aterrizan en la ciudad olívica capitaneados por el incombustible Ian Gillan a la voz, acompañados por el bajista Roger Glover y el batería Ian Paice, manteniendo viva la llama y la esencia de una formación legendaria. A ellos se suma la frescura y el virtuosismo del guitarrista Simon McBride, plenamente asentado en la banda, prometiendo un directo crudo y lleno de distorsión de la vieja escuela.

El anfiteatro se convierte en un templo del rock internacional donde resonarán himnos intergeneracionales de la talla de “Smoke on the Water”, “Highway Star” o “Perfect Strangers”, canciones que han marcado a fuego la historia de la música contemporánea de millones de personas.