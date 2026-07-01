Deep Purple desata su energía y tormenta de clásicos en Vigo

CONCIERTOS EN CASTRELOS

Deep Purple inaugura la temporada de Castrelos este jueves 2 de julio con un concierto histórico en Vigo que reunirá algunos de los grandes himnos del hard rock.

02 jul

Detalles del evento

Auditorio de Castrelos, Vigo
2 jul
22.00 horas
Presencial
Deep Purple, una de las bandas más influyentes y fundacionales de la historia del hard rock y el heavy metal.
Deep Purple desata su energía y tormenta de clásicos en Vigo | La Región

El Auditorio de Castrelos da el pistoletazo de salida este jueves, 2 de julio, a su temporada de grandes conciertos veraniegos por todo lo alto recibiendo a una de las bandas más influyentes y fundacionales de la historia del hard rock y el heavy metal: Deep Purple.

Los británicos aterrizan en la ciudad olívica capitaneados por el incombustible Ian Gillan a la voz, acompañados por el bajista Roger Glover y el batería Ian Paice, manteniendo viva la llama y la esencia de una formación legendaria. A ellos se suma la frescura y el virtuosismo del guitarrista Simon McBride, plenamente asentado en la banda, prometiendo un directo crudo y lleno de distorsión de la vieja escuela.

El anfiteatro se convierte en un templo del rock internacional donde resonarán himnos intergeneracionales de la talla de “Smoke on the Water”, “Highway Star” o “Perfect Strangers”, canciones que han marcado a fuego la historia de la música contemporánea de millones de personas.

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