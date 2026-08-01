La Delio Valdez llega veloz para conquistar A Coruña

La famosa cooperativa musical argentina llega a A Coruña dentro de la programación estival de las Fiestas de María Pita.

Con una potente puesta en escena que combina instrumentos de viento, percusión y potentes voces, esta orquesta de cumbia contemporánea fusiona ritmos andinos, ska, reggae y rock con la tradición tropical sudamericana.

Sus conciertos son reconocidos por su energía contagiosa y una propuesta festiva de alta calidad escénica. Un espectáculo en vivo con un innovador modelo autogestionado dota al espectáculo de una identidad única y sumamente cercana.

El vibrante ensamble musical promete un baile multitudinario donde los arreglos orquestales complejos se entrelazan con pegadizos coros y melodías.