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La Delio Valdez llega veloz para conquistar A Coruña

CUMBIA ARGENTINA

03 ago

Detalles del evento

Plaza de María Pita, A Coruña
3 ago
Ferias y fiestas, Conciertos
22:00 horas
Presencial
Cumbia Delio Valdez,
La Delio Valdez llega veloz para conquistar A Coruña | La Región

La famosa cooperativa musical argentina llega a A Coruña dentro de la programación estival de las Fiestas de María Pita.

Con una potente puesta en escena que combina instrumentos de viento, percusión y potentes voces, esta orquesta de cumbia contemporánea fusiona ritmos andinos, ska, reggae y rock con la tradición tropical sudamericana.

Sus conciertos son reconocidos por su energía contagiosa y una propuesta festiva de alta calidad escénica. Un espectáculo en vivo con un innovador modelo autogestionado dota al espectáculo de una identidad única y sumamente cercana.

El vibrante ensamble musical promete un baile multitudinario donde los arreglos orquestales complejos se entrelazan con pegadizos coros y melodías.

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