SORTEO
La UD Ourense se medirá con la UB Conquense por el ascenso a Primera Federación

Agenda | O Día das Letras Galegas na provincia de Ourense

EVENTOS CULTURAIS

Coñece cales son os eventos máis salientables na provincia polo Día das Letras Galegas nun día adicado á figura de Begoña Caamaño

La Región
La Región
Publicado: 16 may 2026 - 21:33 Actualizado: 17 may 2026 - 15:17
17 may

Detalles del evento

Ourense
17 may
Desde las 9:00 horas
Presencial
El Día das Letras Galegas homenajea a Begoña Caamaño
Agenda | O Día das Letras Galegas na provincia de Ourense | La Región

Este domingo 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas. A provincia de Ourense énchese de eventos culturais, deportivos e sociais para este día onde o galego é posto en alza. Este ano a figura central da celebración é a xornalista e escritora Begoña Caamaño. Aquí deixámosche os eventos máis salientables da provincia para este día

09:00 a 10:30 horas | O Barco (Praza Andrés de Prada): Inscricións para participar na Andaina pola Lingua.

10:30 horas (Todo o día) | Celanova (Vilanova dos Infantes): XXIII Romaría Etnográfica Raigame. Dedicada ao 150 aniversario da publicación de “O Tío Marcos d’A Portela”.

11:15 horas | O Barco (Praza Andrés de Prada): Saída da Andaina pola Lingua.

13:00 horas | O Barco (Paseo do Malecón): Celebración do Vermú das Letras Repunantas.

13:00 horas | Allariz (A Alameda): Concerto da Banda Unión Musical de Allariz.

Durante todo o día | Xinzo de Limia (Praza Maior): Venda de libros na rúa para sacar a literatura galega fóra das librarías e fomentar a lectura.

18:30 horas | O Barco (Praza Andrés de Prada): Actividade infantil “As Pequeletras”, coa representación de “Begoña ao TLF.”

19:00 horas | Allariz (A Alameda): Música familiar con “Cantamos con Luis”, un espectáculo incluído dentro do programa de fomento da lectura “Ler conta moito”.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats