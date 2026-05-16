Agenda | O Día das Letras Galegas na provincia de Ourense
Coñece cales son os eventos máis salientables na provincia polo Día das Letras Galegas nun día adicado á figura de Begoña Caamaño
Este domingo 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas. A provincia de Ourense énchese de eventos culturais, deportivos e sociais para este día onde o galego é posto en alza. Este ano a figura central da celebración é a xornalista e escritora Begoña Caamaño. Aquí deixámosche os eventos máis salientables da provincia para este día
09:00 a 10:30 horas | O Barco (Praza Andrés de Prada): Inscricións para participar na Andaina pola Lingua.
10:30 horas (Todo o día) | Celanova (Vilanova dos Infantes): XXIII Romaría Etnográfica Raigame. Dedicada ao 150 aniversario da publicación de “O Tío Marcos d’A Portela”.
11:15 horas | O Barco (Praza Andrés de Prada): Saída da Andaina pola Lingua.
13:00 horas | O Barco (Paseo do Malecón): Celebración do Vermú das Letras Repunantas.
13:00 horas | Allariz (A Alameda): Concerto da Banda Unión Musical de Allariz.
Durante todo o día | Xinzo de Limia (Praza Maior): Venda de libros na rúa para sacar a literatura galega fóra das librarías e fomentar a lectura.
18:30 horas | O Barco (Praza Andrés de Prada): Actividade infantil “As Pequeletras”, coa representación de “Begoña ao TLF.”
19:00 horas | Allariz (A Alameda): Música familiar con “Cantamos con Luis”, un espectáculo incluído dentro do programa de fomento da lectura “Ler conta moito”.
