El Entroido de Verán abre el julio cultural de O Carballiño

Julio llega a O Carballiño cargado de planes para el verano. Las concejalías de Turismo y Cultura de la villa han dado a conocer una programación que incluye una treintena de actividades culturales y festivas para todo el mes. Una apuesta que busca llenar las calles de vida, atraer visitantes y consolidar la localidad como referente turístico en la provincia durante la época estival.

ENTROIDO DE VERÁN

La agenda se estrenará este sábado con uno de los eventos que más ha crecido en los últimos años: el Entroido de Verán. Cada edición suma más participación y una mayor implicación de la hostelería local. Este año serán quince las carrozas que darán vida al desfile, que comenzará a las ocho de la tarde desde la Veracruz y recorrerá las principales calles del centro de la villa.

La celebración continuará en la Plaza Mayor con la actuación de la Orquesta La Noria, que ofrecerá dos pases: uno de 21,30 a 22,30 horas, y otro desde las 23,00 horas hasta la 01,00 de la madrugada.

ACTIVIDADES CULTURALES

El cine al aire libre tomará el relevo de la programación el domingo, día 12, en la Plaza Mayor con la proyección de la película “Rondallas”, como parte del Circuito Provincial de Cine de Verán 2026. La agenda estival cinéfila continuará con la XVI edición de Cine de Flores, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de julio bajo la organización del Cine Club Carballiño.

La música, el teatro y las fiestas populares también marcarán la agenda de este verano: el día 17 llegará el monólogo “Galego pode selo calquera”, de Alberte Montes, en el Auditorio; el 18 será turno de la XVIII Festa da Palabra y de las Festas do Carmen de Señorín y de Santa María de Longoseiros; el 22 de julio tendrá lugar la tradicional Romaría da Madalena; y, el 25, se celebrará el Festival de Habaneras.

Los más pequeños tampoco se quedan sin planes. El Parque Municipal será el escenario de una nueva edición del Festival de Títeres, que se desarrollará del 20 al 23 de julio. Apenas unos días después, el 27, empezará la Semana Grande para Pequenos, que se prolongará hasta el jueves 30, con propuestas como la Festa da Auga y la Festa Holly.

CATA Y CONCIERTOS

Los días 24, 25 y 26 de julio, regresa la Muestra de Vinos, incorporando como novedad la participación de una bodega portuguesa. La despedida de la programación correrá a cargo del grupo Burning, que actuará la noche del 31 de julio.