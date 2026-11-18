SALA VALENTE
Exposición | "140 mais 15. Xentes de Ben"
SALA VALENTE
Detalles del evento
La Sala Valente (calle del Paseo, antiguo Banco de España) inaugura este jueves, 19 de noviembre, a las 20:00 horas, la exposición “140 mais 15. Xentes de Ben”, del artista Miguel Ángel Martínez Coello.
La muestra reúne una serie de retratos de amigos que han formado y forman parte de su trayectoria vital. Concebida como un homenaje personal y una de las propuestas culturales de la ciudad para esta Navidad, la colección permanecerá abierta al público hasta el próximo 10 de enero.
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