Viana pone el foco en los incendios con con la exposición fotográfica “Lume”

La Casa de Cultura de Viana do Bolo acogerá el próximo jueves 12 de noviembre, a las 20,00 horas, el acto de presentación de la exposición fotográfica “Lume”, del fotógrafo ourensano Brais Lorenzo, ganador del premio internacional World Press Photo 2026. La muestra reúne imágenes que documentan la realidad de los incendios forestales en Galicia y reflejan el impacto devastador del fuego sobre el territorio.

La programación cultural de este mes de noviembre se completará con la celebración de santa icía y una obra teatral

La exposición tendrá un significado especial en Viana do Bolo, municipio integrado en la comarca de Conso-Frieiras, una de las zonas más castigadas por las últimas grandes oleadas de incendios del pasado verano. Los fuegos dejaron una profunda huella en este territorio, afectando a sus montes, sus aldeas, sus paisajes y a la actividad económica y social.

A través de la mirada de Brais Lorenzo, “Lume” propone acercarse a esta realidad, recordar las consecuencias de los grandes incendios y abrir un espacio para la reflexión sobre la prevención, la protección del territorio y el futuro del medio rural. La muestra invita así a tomar conciencia de la importancia de preservar el patrimonio natural y de afrontar los desafíos que plantea el fuego en un contexto de episodios cada vez más extremos condicionados por la despoblación del rural.

Música y teatro

La programación cultural de noviembre se completará con otras dos citas. El sábado 21 tendrá lugar el 26 Festival de Santa Icía, organizado por la Coral Candea, que volverá a reunir música y tradición coral. Por su parte, el martes 24 se representará “A Teteira de Kabul”, una propuesta dirigida al público infantil.