Inauguración de la exposición “El aprendiz de arquero”, de Pateiro, una muestra que presenta, a partir de un mismo modelo, como es el hijo del autor, una serie de escenas protagonizadas por arquetipos que han sido representados innumerables veces a lo largo de la historia del arte. Un ejemplo es la figura de Pierrot, que se puede reconocer en obras de artistas como Picasso, Cézanne o Pettoruti; o las escenas protagonizadas por músicos, presentes en numerosas obras desde la Antigüedad hasta nuestros días. Lo que varía en cada caso es la perspectiva del autor y su manera de abordar estos temas universales. Cada obra presenta una composición diferente, así como distintos tratamientos de la luz, la gama cromática, el formato y la técnica empleada. Son precisamente estas variaciones las que hacen que cada pieza sea única, a pesar de representar temas universales.