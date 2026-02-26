La exposición de arte contemporáneo "As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI" abre en la Ciudad de la Cultura
80 OBRAS ARTÍSTICAS INMERSIVAS
La exposición está titulada como "As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI”, una forma de conocer el arte contemporáneo gallego en la Ciudad de la Cultura en Santiago
Detalles del evento
La muestra denominada "As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI” parte de un concepto de inmersión espacial en el que se reúnen más de 80 pinturas, esculturas, instalaciones y fotografías de 63 artistas gallegos.
La exposición inaugurada en el Museo Centro Gaiás cuenta con la curaduría de la artista e investigadora Mónica Alonso, que ha seleccionado cuidadosamente las obras para crear un recorrido que pone el foco en el valor emocional, sensorial y simbólico de la experiencia artística.
El conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, de la mano con el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, estuvo presente en el evento inaugural. López Campos dijo que esta es “una experiencia emocional y estética que invita a poner en relación nuestra memoria de las primaveras, veranos, otoños e inviernos pasados con los paisajes, objetos e imágenes que encontramos en el Museo".
