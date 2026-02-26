La exposición de arte contemporáneo "As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI" abre en la Ciudad de la Cultura

La muestra denominada "As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI” parte de un concepto de inmersión espacial en el que se reúnen más de 80 pinturas, esculturas, instalaciones y fotografías de 63 artistas gallegos.

La exposición inaugurada en el Museo Centro Gaiás cuenta con la curaduría de la artista e investigadora Mónica Alonso, que ha seleccionado cuidadosamente las obras para crear un recorrido que pone el foco en el valor emocional, sensorial y simbólico de la experiencia artística.

El conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, de la mano con el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, estuvo presente en el evento inaugural. López Campos dijo que esta es “una experiencia emocional y estética que invita a poner en relación nuestra memoria de las primaveras, veranos, otoños e inviernos pasados con los paisajes, objetos e imágenes que encontramos en el Museo".