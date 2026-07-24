FOTOGRAFÍA HUMORÍSTICA
Exposición Comedy Wildlife
FOTOGRAFÍA HUMORÍSTICA
Detalles del evento
Exposición de calle “Comedy wildlife”, una selección de 60 fotografías únicas de la naturaleza desde un punto de vista humorístico, seleccionadas del Premio Comedy Wildlife Photo de los años 2015 a 2022. La muestra llega a su versión de calle después de haber abarrotado museos y salas expositivas de todo el mundo y tras el éxito de su paso por los centros de Afundacion en Galicia.
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