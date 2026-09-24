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Inauguración de Termatalia 2026

Exposición “LSYTSDA"

ARTE

24 sep
-
13 nov

Detalles del evento

Sala Alterarte, Campus das Lagoas, Pavillón 1, Ourense
24 sep - 13 nov
Lunes a viernes: de 09:00 a 21:00H
Presencial
LSYTSDA.
Exposición “LSYTSDA" | La Región

Llega a Ourense la exposición “LSYTSDA (Lo siento yo tampoco soy de aquí)”, de la artista Natasha Lelenco. Con este ensayo visual sobre la movilidad humana arranca la programación de este curso académico de la Sala Alterarte. Se trata, además, de la primera propuesta del nuevo ciclo expositivo del espacio, titulado “Materia e tempo” y coordinado por Xavier Blanco Sierra.

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