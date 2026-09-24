Llega a Ourense la exposición “LSYTSDA (Lo siento yo tampoco soy de aquí)”, de la artista Natasha Lelenco. Con este ensayo visual sobre la movilidad humana arranca la programación de este curso académico de la Sala Alterarte. Se trata, además, de la primera propuesta del nuevo ciclo expositivo del espacio, titulado “Materia e tempo” y coordinado por Xavier Blanco Sierra.