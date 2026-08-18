Feria medieval de productos y disfraces

La villa de Celanova viaja al pasado con una Feria Medieval que transformará el entorno monumental del casco histórico y el monasterio en un escenario dinámico y festivo. Más allá de la ambientación con artesanos, mercaderes y puestos de gastronomía tradicional que recrearán la atmósfera de la época, esta edición destaca por un marcado componente participativo, cuyo eje central será el concurso de cuadrillas mejor ataviadas con atrezo medieval. Los interesados en participar en esta competición deberán formalizar sus inscripciones durante la mañana del sábado, entre las 11,00 y las 14,00 horas, para posteriormente lucir sus galas en el gran desfile que recorrerá las calles de la villa el sábado a las 20,00 horas, culminando con la entrega de premios al finalizar el mismo, donde se otorgarán 300 euros al primer clasificado y 150 euros al segundo.